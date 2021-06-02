Tatil hazırlıkları hızlandı!

Düşünceler pratiğe dökülmeye başlandı 1 Haziran sonrası açıklanan kararlarla birlikte tatil süreci hızlandı.

İnternette en çok aranan otel fiyatları oldu, bu rakam geçen seneye göre 2 kat arttı.

Sadece fiyat arayışı değil rezervasyonlarda arttı tatil planlarında gözler 1 Hazirandaydı kararlarda açıklanınca vatandaşlar alışveriş yapmaya başladı.

Son dönemin kiralık yazlık arayışı ise son 5 senenin zirvesine ulaştı kaş marmara fethiye bodrumda nerdeyse boş villa kalmadı özellikle kurban bayramı dönemi için rezervasyonlar patladı.

Valiz güneş gözlüğü güneş kremi havlu gibi tatil ürünlerinin de internet araştırmasında %55 artış yaşandı.

Haber – Emre Ataç – Murat Baltacı