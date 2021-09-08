TCBM Başkanı Kavcıoğlu: Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz" dedi.
EKONOMİ 08.09.2021, 12:02 08.09.2021, 14:59
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara’da düzenlenen “Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor." dedi.
Kavcıoğlu, şunları kaydetti;
Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişme.
Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz.
Küresel merkez bankacılığında para politikası duruşu belirlenirken, kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır.
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