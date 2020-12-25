TCMB Başkanı Ağbal açıkladı: Yeni para hamlesi!
TCMB Başkanı Naci Ağbal "(Enflasyon hedefi) Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz." ifadelerini kullandı. Ağbal, "Kripto paralarla ilgili 2021 yılı ikinci yarısında pilot testlere başlamaya hazırlanıyoruz" dedi.
Ağbal'ın açıklamalarından satır başları;
Toplum rezervlerin güçlendirilmesini istiyor, biz döviz biriktireceksek şeffaf plan dahilinde olacak, döviz piyasasındaki hareketleri etkilemeyeceğiz.
Merkez Bankası'nın yapması gereken yapması gereken doğru zamanda doğru araçları kullanmak.
Zaman zaman esneklikler anlamında GLP gibi araçlar ortaya çıkar ama esneklikler bizi doğruyu yapmaktan uzaklaştırmayacak, kolayın değil zorun peşinde olalım.
Merkez Bankası altın rezervi 42 milyar dolar, döviz rezervi 49.8 milyar dolar olmak üzere toplam 91.8 milyar dolar. Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmak benim görevim, görevimin başındayım. Alım ihaleleri yoluyla döviz biriktirme aracı kullanılacak.
TÜRKİYE'DEN DİJİTAL PARA HAMLESİ
Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz
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