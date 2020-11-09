TCMB Başkanı Naci Ağbal: Para politikasında şeffaflık ile iletişim güçlendirilecek

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamadaki ifadeler faizlerde artış sinyali olarak algılandı.

EKONOMİ 09.11.2020, 09:33
TCMB Başkanı Naci Ağbal: Para politikasında şeffaflık ile iletişim güçlendirilecek

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal, para politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fiyat istikrarı temel amacıyla tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını belirten Ağbal, Merkez Bankası'nın izleyeceği yola değindi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

TÜM POLİTİKA ARAÇLARI KULLANILACAK

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır.

PARA POLİTİKASINDA ŞEFFAFLIK

Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 KASIM'DAKİ TOPLANTI ÖNCESİ KARARLAR ALINABİLİR

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."

#Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası #TCMB Başkanı Naci Ağbal
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