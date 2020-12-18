TCMB ile Azerbaycan MB anlaştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Yapılan açıklamada merkez bankacılığı konusunda iş birliği yapılacağı belirtildi.
EKONOMİ 18.12.2020, 13:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandı
TCMB'den yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık 2020 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.
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