TD Securities de TL lehine pozisyon aldı

Yabancı kurumların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni döneme dair yapmış olduğu açıklamaların ardından Türk Lirası pozisyonlarındaki güncelleme devam ediyor.

Son güncelleme TD Securities'ten geldi. Kurum 7,13 hedef seviyesiyle Dolar/TL 'de kısa pozisyona girdi. Zarar kes seviyesi 8,10 olarak belirlendi. 1 haftalık repo faizinin 575 baz puanla yüzde 16'ya çıkmasını bekleyen kurum pozisyonları açısından temel riskin TCMB'nin gelecek hafta yapılacak toplantıda beklentileri karşılamaması olasılığı olduğunu söyledi.