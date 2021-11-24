Thodex’ten sonra Hecoin vurgunu! Paralar buhar oldu

Kripto para piyasasında yeni bir vurgun vakası daha yaşandı.

Yavuz Burul isimli bir kişi tarafından kurulan şirkete ait olan Hecoin buharlaştı. Kısa sürede 400 dolardan 2 dolara kadar düşen kripto para birçok kişiyi mağdur etti.

Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olan Heroes&Empires Coin şirketine ait kripto paraya yatırım yapanlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.

Kullanıcılar özellikle sosyal medyadan Hecoin'in reklamını yapan ve öneren fonemonlere sitem etti.

Yaşanan olayın ardından ne kadar paranın buhar olduğu ise bilinmiyor.

İlk olarak kendisine ait mobil uygulaması kapanan firmanın 'Hecoin Network' isimli sosyal medya hesapları da kapandı.