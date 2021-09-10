Ticaret Bakanlığı’ndan marketlerde fahiş fiyat denetimi

Denetimlerde etiket ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığına, künye bilgilerine bakıldı. Rastgele seçilen ürünler kasaya götürülerek fiyat karşılaştırması yapıldı.

Ceza kesilecek

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı iş ile işlemeleri tespit edilenlere ceza kesilecek. Adnan Benli, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Ticaret Bakanlığı olarak piyasa gözetim-denetimi görev ve yetkisi kapsamında işletmelerde fahiş fiyat artışı uygulanıp uygulanmadığına ya da etikete aykırı bir işlem yapılıp yapılmadığına baktıklarını söyledi. Ürünlerin etiket ile kasa fiyatları arasında uyuşmazlık olup olmadığını da kontrol ettiklerini belirten Benli, “Tespit ettiğimiz maddelerin alım-satım faturalarını aldık, bilahare bunları kontrol edip herhangi bir usulsüzlük varsa ona göre işlem yapacağız. Bakanlığımızca denetimlerimiz devam edecek. Münferit vatandaş şikâyetleri ya da resen Bakanlığımızca bu tür denetimler yapılmaktadır” dedi.

Kritik ikaz

Yaptırımlarla ilgili de bilgi veren Benli, fahiş fiyat tespitinde ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi. Benli, vatandaşların karşılaştığı etiket uygunsuzluklarında Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine, Bakanlığın Alo 175 hattına başvurabileceğini ifade etti.