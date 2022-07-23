Togg'da çalışan kişi sayısı 1000'i aştı

Togg'un Gemlik'teki tesisinde çalışmalar devam ediyor. Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "#YeniLigeYolculuk'ta birlikte yürüdüğümüz çalışma arkadaşlarımızın sayısı 1000 kişiyi aştı. Her biri değerli bir parçamız olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

Dinamik ve yenilikçi bir fastback

Edinilen bilgiye göre Togg’un "Konsept Akıllı Cihaz" olarak isimlendirdiği vizyon otomobili, Togg DNA’sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback olarak öne çıkıyor. Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor. Otomobil üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu ise doğu ve batının birlikteliğini simgeliyor.

İç tasarımda da kullanıcı deneyimi üst seviyeye taşınıyor

Murat Günak liderliğinde Togg tasarımcıları tarafından geliştirilen ve Pininfarina stüdyolarında üretilen cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.

Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip akıllı cihazda, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor.

İçeride C SUV’un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan oluşturulmuş durumda bulunuyor. İç mekânda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alırken, orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor. Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkati çekiyor.

2022 yılı son çeyreğinde seri üretime hazır

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.