TOGG'dan fabrika ile ilgili yeni açıklama

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),Gemlik'teki fabrikasının zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştığını duyurdu.

TOGG'dan yapılan açıklamada, "Akıllı ve çevre dostu özellikleri aynı çatı altında buluşturacak ve ‘bir fabrikadan daha fazlası’ olacak TOGG Gemlik Tesisinin zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştık" ifadeleri yer aldı.