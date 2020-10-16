Trump’ın notlarına erişip piyasaya yön veriyorlar

Doğru bilgi yatırımcılar için oldukça değerli. Özellikle de ABD ekonomisini tehdit eden, kafa karıştırıcı bir sağlık krizinin ortasında. Ne yazık ki, bu tür bir bilgiye erişimde eşitsizlik var.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi ekibinin üst düzey üyelerinin, özel konuşmalarında yaklaşan pandemiyle ilgili yorumlar, New York Times’ın raporunda açıklandı. Üst düzey yetkililerin yorumları, Trump yönetiminin kamuya yaptığı açıklamalarla zıtlık içindeydi.

O dönemde, Trump Amerikalıları, Twitter’dan yaptığı açıklamalarda, korona virüs pandemisinin “oldukça kontrol altında” olduğu konusunda telkin ediyordu ve piyasaların “güzel görünmeye başladığını” söylüyordu.

ABD yetkililerinin belirsizlik üzerine yaptığı konuşmalar, hızlı bir şekilde seçkin yatırımcılara aktarıldı. Bu bilgiyi aktaran kişi, The Times’ın haberine göre bir serbest fon danışmanı. Bu bilgi yatırımcılara, sıradan yatırımcılara kıyasla önemli bir avantaj sağladı. Bilgi sayesinde yatırımcılar, hisse fiyatlarının düşeceğine yönelik zamanında hamleler yapabildiler.

ABD’nin üst düzey yetkililerinin konuşmasındaki yorumları aktaran serbest fon yöneticisinin notlarında, “her şeyi açığa satın” dendi.

11 Mart tarihinde, S&P 500 düşüş yaşayarak, ayı piyasasına geçiş yaptı. Bu rakamlar ABD tarihindeki rekor yükselişlerde gerçekleşen en hızlı %20’lik düşüş olarak gerçekleşti. Yalnızca birkaç haftada, pandeminin gerçek boyutları açığa çıktıkça, trilyonlarca dolarlık piyasa değeri ortadan kayboldu.

The Times notların herhangi bir güvenlik yasasına aykırı olmayabileceğini söylese de, bu olay modern finansal piyasalarla ilgili adaletsizliği ortaya koyuyor. Seçkin yatırımcılar, ortalama yatırımcıya göre daha büyük hamleler yapacak kaynaklara sahip. Aynı zamanda daha hızlı bir teknolojiye erişebildikleri gibi, genellikle daha iyi istihbarata da ulaşabiliyorlar.

Seçkin yatırımcılar, geniş kitlelerin maruz kaldığı kayıplardan kaçınabildikleri gibi, diğerleri kaybederken, kara da geçebilirler.

Milyarder serbest fon yöneticisi Jim Chanos, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “buradaki tüm fikir, iki tane sistem olması” dedi. Açıklamasının devamında “kurumsal sınıf ve finansal sınıf için bir sistem var ve geri kalan herkes için bir başka sistem var. Kovid bunu çok daha kötü bir hale getirdi” ifadelerini kullandı.

TAVSİYENİN YILLIK ÜCRETİ 100,000 DOLAR

Times’ın haberinde bahsedilen serbest fon yöneticileri, Wall Street’in ünlü uzmanı Nicholas Colas’a göre, yazılı raporlarına erişim için yılda 100,000 dolara kadar ücret isteyebiliyorlar. Premium erişim için, bu danışmanlık şirketleri yılda birkaç yüzbin dolarlık ücretler alabiliyorlar. Colas’a göre bu ücretlerin ne kadar olduğunu kesin olarak bilmek mümkün değil.

Colas, “bu durumda uyarılar oldukça güçlü çıktı” dedi. Colas 1999 ve 2001 yılları arasında serbest fon şirketi SAC Capital’da çalıştı. Şirket 2013 yılında içerideki kişilere bilgi vererek borsaları manipüle ettiğine yönelik suçlamaları kabul etti. Açıklamalarının devamında “ancak danışmanların haklı olduğunun da bir garantisi yok. SAC’ta çalışırken, hangi şirketin kimi satın alacağı konusunda ne kadar telefon aldığımızı anlatamam. Bu bilgilerin %90’ı yanlıştı” dedi.

Yine de seçkin yatırımcılar, sıradan yatırımcıların sahip olmadığı bilgilere erişim sağlayabiliyorlar çünkü danışmanlık şirketlerine yılda 100,000 dolar verebiliyorlar. Birçoğunun yatırım portföyünde bu miktarda bir para yok.

Mart ayında pandemi nedeniyle işten çıkarılan, 34 yaşındaki Shonna Clark, “daha fazla bilgi sahibi olsaydım daha iyi kararlar verebilirdim" dedi.

İki engelli çocuğuna bakan ve işsizlik sigortasıyla geçinen Clark, Haziran ayında ekonomiyle ilgili endişelerin artmasıyla Apple hisselerini sattığını söyledi. Apple’ın hisseleri o dönemden bu yana üçte bir oranında artış gösterdi.