TÜİK açıkladı! Konut satışlarında rekor artış

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 oldu.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Emlakçılar Odası Başkanı Murat İldeniz Kahramanmaraş’ta artış gösteren konut satışları hakkında bilgiler verdi.

HABER – EMRE ATAÇ