Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 0,1 azaldı. Endeks değeri ekimde 81,9 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,6 oranında artarak 79,5'e çıktı.

Genel ekonomik durum beklentisi yüzde 2,3 oranında azalarak 81,4 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 3,9 oranında artarak 97,4'e yükseldi.