Tüketici güven endeksi açıklandı
Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,2 azalarak 80,1 oldu.
EKONOMİ 20.11.2020, 11:36
Ekim ayında 81,9 olan tüketici güven endeksi, kasımda 80,1'e geriledi.
Bu dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79 oldu.
Gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise 78,7 seviyesine indi.
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de 96,2 olarak kayıtlara geçti.
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