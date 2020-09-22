Tüketici güven endeksi artıyor

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı. Ağustos ayında 79,4 olan endeks, Eylül ayında 82 oldu.

EKONOMİ 22.09.2020, 10:24 22.09.2020, 10:43
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Tüketici güven endeksi artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül'de aylık bazda yüzde 3,2 artışla, Ağustos ayındaki 79,4 düzeyinden, 82'ye yükseldi.

TÜİK verilerine göre, güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi de, aynı dönemde yüzde 3.7 artışla Ağustos'taki 59,6 düzeyinden, Eylül'de 61,8'e çıktı.

Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün (European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs-DG ECFIN) tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan dört alt endeksten ikisi güncellendi.

#Türkiye İstatistik Kurumu #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #Tüketici güven endeksi
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