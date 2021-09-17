Tüketici kredilerinde vade sınırına düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, 04.09.2020 tarihli kurul kararı ile 36 ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin liranın üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre ayrıca, bu karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin 50 bin liranın üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandirilebilecek.