Tüm gözler Merkez Bankası'nda! Dolar kritik seviyenin altına düştü

TL varlıklar bugün gerçekleşecek PPK toplantısı öncesi yükselişine devam ediyor.

Küresel piyasalarda ek teşvik paketi ve vaka artışı fiyatlanırken yurt içinde ise merkezin Eylül’ün ardından Ekim ayında da faiz artıracağı beklentisi TL’yi destekliyor.

Eylül ayında hem kurdaki rekor yükseliş hem de enflasyonun yılın son çeyreğinde yükselişe geçeceği beklentisiyle merkez, politika faizini 200 bp artırdı. TCMB, devam eden süreçte hem fon maliyetini artırdı hem de swap faizlerini düşürdü, böylelikle tahvil faizlerinde de gerileme oldu.

Sıkılaşma adımlarına devam eden merkezin bu ayki toplantıda da 200 bp faiz artırması bekleniyor. Faiz artışına kesin gözüyle bakan piyasalarda TL pozitif fiyatlama da arttı. Risk primi Türkiye CDS 5 Yıllık USD dün uzun zaman sonra 500 bp altına geriledi, USD/TRY kuru da bu sabah 7,79’a gerileyerek rekor sonrası en düşük seviyeyi gördü.

Merkezin piyasa beklentilerini karşılaması ya da daha üzerinde bir oranda faiz artırmasıyla TL’deki pozitif fiyatlama devam edebilir. Bu olasılıkta kurda 7,75’e doğru düşüşler görülebilir. Ancak beklenti altında (özellikle 150 bp ve altı) faiz artışı ise TL’de kısa süreli negatif fiyatlama yaratabilir. Kurda görülecek yükselişlerde 7,85-7,87 aralığı gün içi direnç bölgesi.