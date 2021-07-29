Turizm sektöründe toparlanma

Salgının yaralarını hızlıca saran turizm sektöründe son zamanlarda rekor üstüne rekor kırılıyor.

Bir takım havalimanları salgın öncesine yaklaşırken 2020'ye kıyasla yolcu trafiği % 10.2 arttı.

Türkiye'de içeriden ve dışarıdan trafik öyle arttı ki havalimanları ve oteller doluluk rekorları kırıyor.

Temmuzda rakamlar ve yapılan rezervasyonlardaki artış pandeminin verdiği tahribatın ciddi bir oranda tamir edileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği bu günlerde turizm sektörü endişelenmeye başladı. Sektör temsilcileri bu endişeleri gidermenin tek yolunun ise aşı olmaktan geçtiğine inanıyor.