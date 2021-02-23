Türk Lirası güçlenmeye başladı!
Ons altında yükselişin olmasına rağmen dolar kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını da aşağı çekti.
EKONOMİ 23.02.2021, 12:29 23.02.2021, 18:31
Dolardaki düşüşün ana sebeplerinden birisi aşılamanın hızla devam etmesi. türkiye hızlı aksiyon alarak önem derecesine göre aşılama programını uygulamaya soktu.
Bununla birlikte Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın parasal sıkılaştırmanın uzun süre devam edeceğini, enflasyonu kontrol altına almak için gerekli tüm enstrümanların kullanılacağını açıklaması piyasaya olan güveni artırdı.
Altın fiyatlarında da düşüş seyri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 444 lira seviyesini gören gram altın ons altındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle güç kaybediyor.
Aksu TV Eko-Gündem yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer Aksu Haber’e yaptığı açıklamada piyasalardaki ani düşüşün sebeplerini açıkladı.
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