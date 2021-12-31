Türk Lirası'na dönüşüm kurlarında değişiklik yapıldı
TL'ye dönüşüm döviz ve altın hesaplarında kur seviyesinin belirlendiği yöntemde, Merkez Bankası tarafından yayınlanan iki ayrı tebliğle değişikliğe gidildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından daha önce saat 11.00'de belirlenen dönüşüm kuru için bundan böyle dövizin Türk Lirası'na çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen "döviz alış kuru" geçerli olacak.
DAHA ÖNCE SAAT 11.00’DE MERKEZ BANKASI'NIN YAYINLADIĞI KUR SEVİYESİ BAZ ALINIYORDU
Önceki düzenlemede, dönüşüm kuru olarak saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen kur dikkate alınıyordu.
ŞİMDİ VADE SONU KURU DA BELİRLENDİ
Yeni düzenlemede vade sonu kuru da "Türk Lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru" olarak tanımlandı.
Önceki düzenlemede ise vade sonu kuru için 11.00'de ilan edilen kur belirleyiciydi.
ALTIN HESAPLARINDA BENZER DÜZENLEME YAPILDI
TCMB, ayrı bir tebliğ ile altından Türk Lirası'na dönüşüm hesapları için de benzer bir düzenleme yaptı.
Buna göre daha önce 11.00'de belirlenen altın dönüşüm fiyatı ve vade sonu fiyatla ilgili olarak da bundan böyle Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk Lirası karşılığı alış fiyatı geçerli olacak.
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