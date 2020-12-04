Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni yola çıktı

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı. Tren, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.

EKONOMİ 04.12.2020, 16:13
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni yola çıktı

İlki Kasım 2019'da Çin'den Avrupa'ya ulaşan transit trenin yanı sıra Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 10 blok tren işletildi. Bu kez Türkiye'den Çin'e ihraç yükü taşıyan ilk tren, İstanbul'dan uğurlandı.

8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni, İstanbul'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle uğurlandı.

İhraç treni Türkiye-Çin parkurunda uzun bir güzergah izleyecek. Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars hattını izleyecek tren, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak.

Fotoğraf: AA

42 konteyner içinde beyaz eşya taşıyacak

Yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yolculuğu son bulacak tren, toplamda 42 konteyner içinde beyaz eşya (buzdolabı) taşıyacak.

TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi "forwarder firması" olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerletilecek tren, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak. 

"Türkiye lojistik bir süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Uğurlama töreninde konuşan Karaismailoğlu, 18 yıldır ilmek ilmek işledikleri ulaştırma altyapısıyla, reformlarla, dev projelerle güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine bugün biraz daha yaklaştığını anlattı.

Hem çağdaş ulaştırma sistemiyle hem ekonomisiyle hem de kültürel sürekliliğiyle Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun merkezinde küresel bir aktör olan Türkiye'nin, lojistik bir süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası

Karaismailoğlu, Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan Tek Kuşak Tek Yol Projesi'ni de çok önemli bir proje olarak değerlendirdiklerini söyledi. Bu proje üzerinde yer alan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının öneminden bahsetti.

Bakan Karaismailoğlu, faaliyetlerine 30 Ekim 2017'de başlayan hattın Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattığını söyledi.

Bu hattın, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan Türkiye'ye ulaşan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini vurguladı.

Fotoğraf: AA

Yük taşıma süresi 1 aydan 12 güne indi

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı sayesinde Çin ve Türkiye arasındaki yük taşıma süresinin 1 aydan 12 güne indiğini, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki sürenin 18 güne düştüğünü söyledi.

"Nihayet bugün hep birlikte Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenimizi uğurluyoruz. Çerkezköy istasyonundan hareket eden bu ilk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin'e beyaz eşya taşıması yapacağız. Trenimiz, Türkiye-Çin parkurunda Çerkezköy-Marmaray-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek Ahılkelek istasyonundan yurt dışı çıkışını gerçekleştirecektir. Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacaktır."

#Türkiye #Çin #tren #İstanbul
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