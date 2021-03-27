Türkiye düğmeye bastı! Malezya modeli geliyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve BDDK, katılım finans sektörünü tek çatı altında toplayacak Katılım Finans Kanunu için kolları sıvadı. Hem kanun hem de katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu 31 Aralık tarihine kadar yaşama geçirilecek. Faizsiz finans sistemi müşterilere kapsamlı şekilde anlatılacak, hedef müşterilerle iletişim güçlendirilecek. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi'ni 2021-2025 dönemini kapsayacak şekilde güncelledi.

HEDEF YÜZDE 15'LERE ULAŞMAK

Hem ulusal hem de uluslararası alanda yol haritası olacak belgede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Katılım finansın bankacılık sektörü içindeki payının yüzde 15'e çıkarılması" hedefi korundu. Katılım bankacılığı pazar büyüklüğü, gelecek öngörüsü ve strateji güncelleme çalışması yapılarak yeni stratejik hedef ve aksiyonlar belirlendi. Katılım bankacılığının hedef müşterileriyle iletişimi güçlendirilecek. Faizsiz finans sisteminin işleyişi müşterilere kapsamlı şekilde aktarılacak. Dijital yetkinlik artırılacak, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün çeşitliliği sağlanacak. Bireylerin, sektör çalışanlarının katılım finans okuryazarlığı artırılacak. Faizsiz finansta uzman insan kaynağı yetiştirilecek.

YÜZDE 54 BÜYÜME Geçen yıl katılım bankacılığı toplam aktifleri yüzde 54 büyüme gösterirken, pazar payı yüzde 7.2 yükseldi. Toplam fonlarda yüzde 49 kullandırılan fonlarda ise yüzde 60 büyüme sağlandı. Şube sayısı bin 255, personel sayısı da 16 bin 849 oldu. Katılım bankacılığının gelişimi için gerçekleşecek aksiyonlar 6 temel stratejik hedef altında planlandı. Rapor, 29 Mart'ta kamuoyu ile paylaşılacak.

MALEZYA MODEL OLACAK

Katılım finansta başarılı ülkelerin başında gelen Malezya bu konuda model olurken, Endonezya ve Körfez ülkeleriyle de işbirliğine gidilecek. Kamu katılım finans kuruluşları da yeniden yapılandırılacak. Strateji belgesinde sigortacılık, sermaye piyasaları konusunda da bir vizyon ortaya konulurken, yeni ürünler teşvik edilecek. Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilecek. Her tür risk grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak. Ekonomi reform paketi kapsamında "katılım finans derecelendirmesi" sistemi de hayata geçirilecek.