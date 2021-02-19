Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni dönem! İmzalar atıldı

Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. İki ülke arasında birçok anlaşmaya imza atıldı.

EKONOMİ 19.02.2021, 19:46
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni dönem! İmzalar atıldı

Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Oktay, 138 maddeden oluşan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolünün imzalandığını belirtti. Oktay, imzalanan protokolün, hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Toplantı sonuçları, Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı şanlı zafer sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde milletimizin omuz omuza dünyaya verdikleri mesajla aynı doğrultudadır." ifadelerini kullandı.

KEK toplantısı ile mevcut fikir birlikteliğinin ekonomik ve ticari altyapısıyla iki ülke arasındaki iş birliğinin yol haritasının güncellendiğini aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile ikili ticaretimiz, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak, enerji dahil 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hedefimiz, 2023 yılında 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Bugün imzaladığımız İşbirliği Protokolü ve Eylem Planının 15 milyar dolarlık hedefe ulaşmada önemli bir aşama olacağına inanıyorum. Eylül 2019'da Bakü'de gerçekleştirdiğimiz toplantıda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla kararlar almıştık. Salgın şartlarına rağmen bu kararlardan 62'si bir yıl içinde hayata geçirildi.

Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması tamamlanarak, 1 Mart itibariyle yürürlüğe girecek. Türkiye-Azerbaycan Sanayi ve Ticaret Odası Forumu kuruluş anlaşması, ticarete finansman sağlanması amacıyla Türk Eximbank ile Ziraat Bank Azerbaycan arasında 26 milyon dolar tutarında kredi anlaşması, ülkelerimiz arasında 'Basitleştirilmiş Gümrük Hattı' kurulmasına dair mutabakat zaptı, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattının yapımına ilişkin mutabakat zaptı ve merkez bankalarımız arasında iş birliğinin güçlendirilmesine dair mutabakat zaptı imzalanmıştı."

HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Birçok alanda iş birliğine yönelik adımlar atıldığını kaydeden Oktay, "Bunların yanı sıra Ulaştırma Karma Komisyonu kuruldu ve Azerbaycanlı doktorlara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlendi." dedi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Bugünkü toplantımızda ise sanayi ve teknoloji, enerji, şehircilik, savunma, kültür ve turizm, ulaştırma ve haberleşme, tarım ve gıda güvenliği, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda iş birliği imkanlarımızı ele aldık ve bunları da karara bağladık. Ülkelerimiz arasında 'Türkiye -Azerbaycan Sermaye Fonu' oluşturulmasına dair değerlendirmelerimiz oldu. Diğer taraftan rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir alanlarında ve maddelerin ortak aranması ve işletilmesi alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdik. İkili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil toplamda 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık.

ÖNE ÇIKAN ANLAŞMALAR

Aldığımız kararlarda öne çıkan bazı konuları sayacak olursak, Tercihli ticaret anlaşması kapsamının genişletilmesi, ki bu konuda bizim nihai hedefimiz, bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasıdır. Tohumculuk alanında iş birliği müzakerelerinin tamamlanması, Şahin (SOM) Füze Savunma sisteminin Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterindeki savaş uçaklarına entegrasyonu, siber tatbikatlara ortak katılım sağlanması, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu'nun faaliyete geçirilmesi, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarının hızlandırılması, Nahçıvan ile ikili ticarette gümrük muafiyeti bulunan ürün sayısının artırılması, Türkiye Petrolleri'nin Azerbaycan'daki yatırımlarına yönelik Azerbaycan tarafınca finansman kolaylığı sağlanması ve petrol sahası ortaklıkları kurulması."

KURTARILAN BÖLGELER KALKINDIRILACAK

Oktay, mutabık kalınan eylemler arasında önceliğin, işgalci Ermenistan'dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin kalkındırılmasına ve ihya edilmesine yönelik çalışmalar olacağının altını çizdi.

Yukarı Karabağ'da Azerbaycan Bayrağının dalgalandığı her bir noktada işgal yıllarının izlerinin silineceğini aktaran Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Yoksulluğun giderilmesi ve bölgenin tarihindeki ihtişamlı yıllarına döndürülmesini asli vazifemiz olarak görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, işgalden kurtarılan bölgelerin akıllı şehir modeliyle çağımızın koşullarına uygun bir yapılanmaya kavuşması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ise zarar gören altyapının, iletişim ve enerji hatlarının yenilenmesi ve 'Yeşil Enerji' konseptinin bölgede hayata geçmesi için Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm desteği verecektir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız, işgalden kurtarılan toprakların yeniden tarıma elverişli hale getirilmesi için gerekli desteği sağlayacaktır. Bölgede zarar gören kültür varlıklarının restorasyonu için de TİKA üzerine düşeni yapacaktır."

"Bazı grupların yaptığı gibi masada ayrı, sahada ayrı tavırlar da göremezsiniz bizde." ifadelerini kullanan Oktay, teröre, çifte standartlara, oldubittilere karşı da net bir tavır içinde olduklarını vurguladı.

Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına nasıl destek olduysak, bölgenin yeniden hayat bulmasına ve istikrara kavuşmasına da aynı samimi desteği vereceğiz. Ermenistan, Karabağ'da kadın, çocuk demeden sivilleri katlederken, uluslararası toplum sessizliğe bürünmüştü. Biz ise Karabağ davasına Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugüne kadar masada verdiğimiz desteği sahaya da yansıttık ve hamdolsun artık Karabağ şanlı bir zaferi ifade ediyor. Allah kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin."

Bugün alınan kararların, birçok alanda ilişkileri ileriye taşıması temennisinde bulunan Oktay, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en kısa zamanda kardeşlik ilişkimizi yansıtacak seviyelere ulaşmasını diledi.

Oktay, ayrıca, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü İş Forumu'nun bu yıl içinde teşkil edilmesinin destekleyeceğini ve Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nun (TAGİF) 6. toplantısının yapılmasının da  takipçisi olunacağını kaydetti.

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR

Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapsamında imza törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılırken, Helal Akreditasyon İşbirliği Mutabakat Zaptı, TÜRKAK-AZAK İşbirliği Mutabakat Zaptı, Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı.

#TürkiyeAzerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon
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