Türkiye ile BAE arasında swap anlaşması

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında swap anlaşması imzalandı.

Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan bir açıklama yapıldı.

Anlaşmanın büyüklüğünün 18 milyar BAE dirhemi ile 64 milyar Türk Lirası olduğu duyuruldu.

İki ülke arasındaki finansal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanan anlaşma 3 yıl geçerli olacak. Karşılıklı mutabakat durumunda anlaşma uzatılabilecek.

BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir" dedi.

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.