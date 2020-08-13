Türkiye ile Libya arasında önemli anlaşma!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ile bir araya gelerek, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan pekcan özetle şunları söyledi:

Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz.

İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak.

İmza altına alınan kılavuz metinle firmalar ve Libya işveren idare görüşmelerinin sonuçlanması adına engel kalmadığını değerlendiriyoruz.