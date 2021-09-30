Türkiye ile Malta arasında finansal istihbarat alanında iş birliği
Türkiye ile Malta arasında finansal istihbarat alanında iş birliğine gidildi. Karapara aklama ve terörizmin finansmanı konularında mutabakat muhtırası imzalandı.
EKONOMİ 30.09.2021, 09:58
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi arasında mutabakata varıldı.
"Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" imzalandı.
Mutabakatla, Türkiye ve Malta mali istihbarat birimleri arasında bilgi paylaşımlarının artırılmasının amaçlandığı belirtildi.
Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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