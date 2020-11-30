Türkiye'nin 3'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, 3. çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi milli hasıla verileri açıklandı.

Türkiye ekonomisi, pandemi dönemine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 büyüme kaydetti.

SANAYİDE YÜZDE 8 BÜYÜME

Verilere göre sanayide yılın 3. çeyreğinde yüzde 8 büyüme kaydedildi.

Tarımdaki büyüme ise aynı çeyrekte yıllık olarak yüzde 6,2 oldu.

ÇEYREKLİK BAZDA YÜZDE 15,6 BÜYÜME

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı.

BEKLENTİYİ AŞTI

Öte yandan, 3. çeyrekteki büyüme beklentilerin üzerinde geldi.

Anketler, Türkiye ekonomisinin 2020 yılının 3. çeyreğinde yüzde 5,5 büyüyeceği yönünde sonuçlanmıştı.

Ankete katılan kurumlardan en düşük tahmini paylaşan kurum yüzde 3,5; en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yüzde 7,1 olmuştu.