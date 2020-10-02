Türkiye'nin ihracatı arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarının açıklandığı basın toplantısında konuştu.

Bakan Pekcan, eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre ,üzde 4,8, bir önceki aya göre ise yüzde 28,5 arttığını söyledi.

Buna göre, eylül ayı ihracatı 16 milyar 13 milyon dolar oldu.