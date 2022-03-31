Türkiye'nin ihracatı şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 21,4, ithalat yüzde 49,2 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artarak 37 milyar 580 milyon dolar, ithalat yüzde 49,2 artarak 55 milyar 733 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 25,5, ithalat yüzde 26,8 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Şubat ayında yüzde 25,5 artarak 15 milyar 246 milyon dolardan, 19 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 26,8 artarak 15 milyar 523 milyon dolardan, 19 milyar 690 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 560 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 26,2 artarak 38 milyar 820 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 oldu.

Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 135,5 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Şubat ayında yüzde 82,7 iken, 2022 Şubat ayında yüzde 71,7'ye geriledi.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 183,3 artarak 6 milyar 408 milyon dolardan, 18 milyar 153 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Şubat döneminde yüzde 82,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 67,4'e geriledi.

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Şubat ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 82,8 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Şubat ayında ara mallarının payı yüzde 82,8, sermaye mallarının payı yüzde 9,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,4 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 83,4, sermaye mallarının payı yüzde 9,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 6,8 oldu.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 785 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 299 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 98 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 85 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 70 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,7'sini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 402 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 519 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 109 milyon dolar ile İtalya, 2 milyar 45 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 1 milyar 953 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,0'ını oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 176 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 835 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 60 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 58 milyon dolar ile Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 8 milyar 496 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 270 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 275 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 339 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 780 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,8'ini oluşturdu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Şubat ayında 18 milyar 836 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artarak 18 milyar 836 milyon dolar, ithalat yüzde 42,4 artarak 26 milyar 460 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 116,0 artarak 3 milyar 530 milyon dolardan, 7 milyar 625 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Şubat ayında yüzde 81,0 iken, 2022 Şubat ayında yüzde 71,2'ye geriledi.

İhracat 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde 35 milyar 514 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 35 milyar 514 milyon dolar, ithalat yüzde 46,4 artarak 53 milyar 290 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 150,1 artarak 7 milyar 108 milyon dolardan, 17 milyar 776 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Şubat döneminde yüzde 80,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 66,6'ya geriledi.