Türkiye'nin sanayi üretimi yüzde 66 arttı
Türkiye'nin sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 66 artış gösterdi.
EKONOMİ 11.06.2021, 10:15
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.
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