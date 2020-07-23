Türkiye ve İspanya arasında JETCO anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ivmelendirerek devam ettirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bakan Pekcan, "Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ivmelendirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

EKONOMİ 23.07.2020, 14:34
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Türkiye ve İspanya arasında JETCO anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle katıldığı Türkiye-İspanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin 1,5 asırdır mükemmel şekilde devam ettiğini söyledi.

Bakan Pekcan, "İki ülkeye yakışan, tarihsel ilişkilere yakışacak şekilde ticari ve ekonomik bağlantıları daha yukarı taşımaktır. Türkiye ve İspanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ivmelendirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera ile 3 ayda üçüncü kez görüşme yaptıklarını ve bu durumun iki ülke ilişkilerine verilen önemin göstergesi olduğunu belirten Pekcan, meslektaşıyla 3 Eylül'de Uluslararası İzmir Fuarı'nın açılışında da beraber olacaklarını bildirdi.

Pekcan, 27 Temmuz'da da İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzales Laya'nın Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini verdi. İki ülkenin etkin olduğu coğrafyalarda karşılıklı iş birliği alanlarını geliştirmesi gerektiğine işaret eden Pekcan, karşılıklı ticaret, yatırımların artırılması ve teşvik edilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Pekcan, İspanya'da verilen teşvikleri de Türk iş insanlarına duyuracaklarını ifade etti.

"ÇALIŞMA VE OTURMA İZNİNDE DESTEK"

Pekcan, İspanya'nın da çalışma ve oturma izni gibi konularda yatırımcılara destek vermesi gerektiğine dikkati çekerek, "Paylaşılan ürün listeleri konularında ortak ticaretimizi artırabiliriz. Otomotiv ana ve yan sanayisi, hazır giyim, demir-çelik ürünleri, elektronik, mobilya, inşaat malzemeleri, ambalaj malzemeleri, tekstil ve temizlik maddeleri, bitkisel yağlar, alkollü ve alkolsüz içecekler, şekerli ve çikolatalı mamuller, konserve sebze ve meyveler, kuru meyveler ve meyve suları konularında iş birliği yapabiliriz." diye konuştu.

JETCO mekanizması kapsamında ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri derinlemesine ele alındığını vurgulayan Pekcan, bu kapsamda karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde ortak çalışma, kültür, turizm, tarım, ulaştırma, bilim ve teknoloji, eğitim alanlarında iş birliği konularının görüşüldüğünü anlattı. Pekcan, mutabakat zaptına da iki ülke için önemli konuları derç ettiklerini ve bunları yakından takip edeceklerini söyledi.

Bakan Pekcan, JETCO 2'nci Dönem Toplantısı'nın en kısa sürede yüz yüze gerçekleştirilmesini ve iş insanlarıyla daha geniş katılımlı toplantı yapmayı ümit ettiklerini bildirdi.

ULAŞTIRMA İHALELERİNE DAVET

İki ülkenin turizm alanındaki iş birliğinin önemine de dikkati çeken Pekcan, şöyle konuştu:

"Türkiye, sağlık konusunda çok iyi altyapıya sahip. Turizm tesislerimize sertifika veriyoruz ve bu sertifikalar çok ciddi denetleniyor. Bundan yararlanılması uygun olacaktır. Savunma sanayisi kilit sektörlerden birisi. Burada da iş birliğine son derece önem veriyoruz. İspanyol firmaları hızlı demir yolu hatları ve metrolarda bilgi birikimine sahip. Ankara hafif raylı metro hattının ihale süreci devam ediyor. Bu ihalelere uluslararası çok fazla talep oluyor. İspanyol firmalarının da bu ihaleleri yakından takip edip finansman paketlerini çok iyi hazırlamaları lazım. Bu ihaleler finansman paketleriyle beraber değerlendiriliyor. Bu konuda ciddi çalışmaları gerektiğini paylaşmak isterim. Ayrıca, ulaştırma konularında transit taşımacılıkta kotaların kalkması ya da artırılması ve sürücülere vize kolaylığı sağlanması gibi konularda iş birliği yapmalıyız."

Pekcan, İspanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerine verdiği destekten dolayı da teşekkür ederek, mevcut haliyle Gümrük Birliği Anlaşması'nın, dijitalleşme, elektronik ticaret, hizmet sektörü ve kamu alımları gibi konuları içermediğini hatırlattı. Salgın sürecinde bu konuların öneminin ortaya çıktığına işaret eden Pekcan, "Bu güncelleme kaçınılmaz hal aldı. Sizin de desteğinizle bu yıl güncelleme görüşmelerine başlamayı ve hatta tamamlamayı arzu ediyoruz. AB'nin demir-çelik konusunda tüm dünyaya uyguladığı kotalardan, karşılıklı demir-çelik ve kömür iş birliği anlaşması ve Gümrük Birliği dikkate alınarak Türkiye'yi muaf tutmasını beklerdik ama belli bir noktada uzlaşabileceğimizi sizlerin de desteğiyle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-İspanya Kadın Girişimciliği Diyaloğu Yuvarlak Masa Toplantısı'nı da desteklediklerini vurgulayan Pekcan, kadınların hem kendi ülkelerinde hem de dünya ekonomilerinde daha çok söz sahibi olmasını istediklerini söyledi. Pekcan, mevkidaşıyla Uluslararası İzmir Fuarı'nda "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" panelini de beraber açacaklarını dile getirdi.

"ULUSLARARASI TİCARET ÇOK ÖNEMLİ"

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Illera da iki ülkenin sağlık ve turizm alanında iş birliği yapabileceğine işaret ederek, "Turizmde ürün ve müşteri çalışmaları yapabiliriz. Ticaret ve yatırım alanlarını geliştirebiliriz. Salgın ekonomilerimizi çok etkiledi. Dolayısıyla uluslararası ticaret projeleri çok önemli olacak, salgın sonrası ekonomik canlanmada kilit olacak." ifadelerini kullandı.

İki bakan, video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmenin ardından, Türkiye-İspanya 1'inci Dönem JETCO Toplantısı Mutabakat Zaptı'nı imzaladı ve imzaladıkları metni kameraya gösterdi.

#Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan #JETCO anlaşması #imza
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