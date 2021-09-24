Üniversiteliler döndü, kiralık evlere talepler arttı

En çok öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde talep artış oldu.

Hal böyle olunca eşyalı kiralık dairelerin ücretlerinde de artış oldu.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Doğrufiyatnet Gayrimenkul Uzmanı İsmail Orçan 1+1 eşyalı daire fiyatlarının 1500 tl civarında olduğunu söyledi.