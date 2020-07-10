Üreticilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, fark ödemeleri kapsamında yapılacak "Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemeleri ile Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği” ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemelerinin bugün 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Bakan Pakdemirli yapılacak destek ödemelerini şöyle açıkladı:

“Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında 45.523 üreticimize, 484 miyon, Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35.330 üreticimize, 112,5 milyon, Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği Kapsamında 11.347 üreticimize, 41 milyon, Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği Ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında ise 2.838 üreticimize 13,5 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun.”