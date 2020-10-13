Uzaktan eğitim modeli satışları etkiledi!
Koronavirüs salgın sürecinden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen sektörlerden biri de kırtasiyeciler oldu.
EKONOMİ 13.10.2020, 18:08 13.10.2020, 19:32
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Salgından dolayı uzaktan eğitim modeline geçilmesiyle birlikte kırtasiyeciler ürünleri ellerinde kaldı.
İşler Kitapevleri Kahramanmaraş Şube Sorumlusu Arif Ceyhan, pandemi nedeniyle kırtasiye ürün satışlarının düştüğünü belirtti.
Bu süreçte esnek çalışma modeline geçtiklerini ifade eden Ceyhan, personellerimi eksiltmedik şeklinde konuştu.
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