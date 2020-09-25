Yüz yüze eğitime geçilmiş olsa da uzaktan eğitimin önümüzdeki eğitim öğretim yılında birçok öğrencinin hayatında önemli rol oynayacak.

Artık ebeveynlerin okul alışveriş listelerine tablet, notebook ve diğer teknolojik cihazlar da eklenmeye başladı.

Uzaktan eğitim süreciyle birlikte tablet, notebook ve diğer teknolojik cihaz satışlarında patlama yaşandı. Yüz yüze eğitime geçilmiş olsa da bu durum etkisini bir hayli zaman daha sürdürecek.

Uzaktan eğitim, tableti eski günlerine döndürdü. Tablete ilgiyle beraber satışlar yüzde 30 oranında arttı. Yılın ilk yarısında 600 bin tablet satılırken, talebin daha da sürmesi bekleniyor.