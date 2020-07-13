Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi. Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi.

Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük."