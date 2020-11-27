Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nda görev değişimi!

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevinden affını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.