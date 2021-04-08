Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmeliği dün yürürlüğe girdi. Şirketlerin, birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamı için BDDK'dan izin alınması zorunlu olacak. Türkiye'de finansman şirketi kurmak isteyenler ana sözleşme taslağında konut finansmanı faaliyetini zorunlu olarak belirtecek.

1 MİLYON LİRA SERMAYE ŞARTI

Her şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. Şirketler şube dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek, acentelik veremeyecek.

120 AYI GEÇMEYECEK

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek.

Mevcut şirketler için başvuru süresi dün itibarıyla doldu. Kanuna intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması için bugün itibarıyla BDDK'ya başvurmaları gerekiyor.