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Vedat Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal medya hesabından yüzde 41,7'lik zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

EKONOMİ 08.07.2022, 10:07
Vedat Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı

Temmuzda enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen artış ile birlikte zamlanan memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılmaya başladı.

Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte en düşük memur maaşı 9 bin 707 liraya yükseldi.

"Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor"

Maaş belirleme çalışmalarında aktif rol oynayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız yüzde 41,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz."

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz." başlığıyla Bilgin'in paylaşımında yer alan görselde ise yüzde 41,7'lik zam oranı ile en düşük memur maaşının 9 bin 707 lira olduğu belirtildi.

En düşük maaşlar

En düşük memur maaşı: 6 bin 429 liradan 9 bin 707 liraya çıktı

En düşük memur emekli maaşı: 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya çıktı

Zamlı memur maaşları

Hesaplamalara göre evli ve iki çocuk sahibi memurların zamlı maaşları:

Genel Müdür: 21 bin 330'dan 30 bin 222 liraya çıktı
Lisans mezunu şube müdürü: 11 bin 118'den 15 bin 753 liraya çıktı
Lisans mezunu memur: 6 bin 854'ten 9 bin 711 liraya çıktı
Öğretmen: 8 bin 668'den 12 bin 281 liraya çıktı
1. sınıf kaymakam: 19 bin 510'dan 27 bin 643 liraya çıktı
Başkomiser: 11 bin 162'den 15 bin 815 liraya çıktı
Polis memuru: 9 bin 706'dan 13 bin 752 liraya çıktı
Uzman doktor: 13 bin 312'den 18 bin 861 liraya çıktı
Hemşire: 8 bin 351'den 11 bin 832 liraya çıktı
Mühendis: 11 bin 440'tan 16 bin 209 liraya çıktı
Lise mezunu teknisyen: 7 bin 132'den 10 bin 105 liraya çıktı
Profesör: 18 bin 369'dan 26 bin 27 liraya çıktı
Araştırma görevlisi: 10 bin 809'dan 15 bin 315 liraya çıktı
Vaiz: 9 bin 3'ten 12 bin 756 liraya çıktı
Avukat: 10 bin 934'ten 15 bin 492 liraya çıktı

#enflasyon farkı #Vedat Bilgin #Zamlı memur maaşları
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