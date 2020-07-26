Vergi beyannameleri için yarın son gün

Hazine ve Maliye Bakanlığı, salgının işletmeler ve vatandaşlar üzerindeki etkisini hafifletmek için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni açıkladı.

24 Mart'ta yayımlanan tebliğ ile vergi mükelleflerinin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması sağlandı.

Böylece, 2 milyon 700 bin mükellefin nisan, mayıs ve haziran aylarına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi ertelendi.

Vergi yükümlülüklerinden bazılarının erteleme süresi doldu. Mükelleflerin ikinci çeyreğe ilişkin beyannamelerini 27 Temmuz Pazartesi günü vermeleri gerekiyor.

Beyannameler için tahakkuk eden vergiler ise altışar ay sonra; yani ekim, kasım ve aralıkta ödenecek.

Plastik poşetler ve ambalajlar için verilen geri kazanım katılım payının, ilk beyan ve ödeme süresi de doluyor.

GEKAP ödeme işlemleri, 31 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle 4 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisinin 2'nci taksiti ile bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin 2'nci taksit ödeme günü de 4 Ağustos'ta dolacak.