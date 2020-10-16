Vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma geliyor

Koronavirüsün Türkiye ekonomisinde gösterdiği etkinin ardından vergi ve SGK prim borçlarına dair yapılandırma çalışması herkes tarafından bekleniyordu.

AK Parti, gelen istekler üzerine düğmeye bastı ve çalışmalar başladı.

YAPILANDIRMA ÇALIŞMASI GELİYOR

Konuyla ilgili en net açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi.

TBMM'de gazetecilere açıklama yapan AK Partili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için çalışmanın devam ettiğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir çalışmamız var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz.

TAMAMLANDIĞINDA SUNULACAK

Tamamladığımız takdirde, bu kanun teklifimizin Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız. Geçmişte yaptıklarımız var, onlara benzer olacak. " ifadelerini kullandı.