Vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma geliyor
AK Parti, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için çalışma başlattı.
Koronavirüsün Türkiye ekonomisinde gösterdiği etkinin ardından vergi ve SGK prim borçlarına dair yapılandırma çalışması herkes tarafından bekleniyordu.
AK Parti, gelen istekler üzerine düğmeye bastı ve çalışmalar başladı.
YAPILANDIRMA ÇALIŞMASI GELİYOR
Konuyla ilgili en net açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi.
TBMM'de gazetecilere açıklama yapan AK Partili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için çalışmanın devam ettiğini bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir çalışmamız var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz.
TAMAMLANDIĞINDA SUNULACAK
Tamamladığımız takdirde, bu kanun teklifimizin Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız. Geçmişte yaptıklarımız var, onlara benzer olacak. " ifadelerini kullandı.
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