Yabancı plakalı araçlarla ilgili önemli açıklama!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldı" dedi.
EKONOMİ 30.10.2020, 13:13
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldı" açıklamasında bulundu.
Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kişisel kullanıma mahsus söz konusu araçların izin süresinin, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.
Bakan Pekcan, yıl sonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacağını belirtti.
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