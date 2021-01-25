Yapılandırma fırsatını kaçırmamak için son bir haftaya girildi!
17 Kasım 2020'de başlayan, SGK' ya olan borçların yapılandırma fırsatı ve avantajı 31 Ocak 2021’de sona erecek, borcu olanlar içinse artık son bir hafta içerisine girildi.
EKONOMİ 25.01.2021, 17:46 25.01.2021, 18:01
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban, Aksu Haber’e özel olarak yaptığı açıklamada vatandaşların yapılandırma fırsatını kaçırmaması için en geç 1 Şubat’a kadar SGK hizmet binasında ya da online olarak bu işlemleri gerçekleştirmesini istedi.
Bu süre zarfında çalışma arkadaşlarına yoğun mesai harcadığı için teşekkür eden Akbalaban, yapılandırma fırsatının sigortalılara ve işverenlere büyük kolaylıklar sağladığını vurguladı.
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