Yarın enflasyonun açıklanmasıyla memurların zam oranı netleşecek

Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi.

TÜİK, yarın saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.