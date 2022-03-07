Yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 18,67 liradan 19,24 liraya, Ankara'da 18,77 liradan 19,34 liraya, İzmir'de ise 18,79 liradan 19,36 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise İstanbul'da 19,75 liradan 21,19 liraya, Ankara'da 19,85 liradan 21,29 liraya ve İzmir'de 19,85 liradan 21,29 liraya yükselecek.

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