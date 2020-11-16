Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş!

Altın ve dolar fiyatlarıyla birlikte gümüş fiyatları da hareketlenmeye devam ediyor. Emtia piyasasında geçen haftayı gümüş fiyatı, gramı 6,0892 liradan kapanırken bugün güne hareketli başladı.

EKONOMİ 16.11.2020, 15:27
Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş!

Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu.

Merkez Bankası'nın likidite hamlesi, korona virüsün ikinci salgını endişesi ile AB ülkelerinin teşvikleri gibi tüm dünyayı etkileyen olayların ardından dolardaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi.

Gümüş yatırımcısına kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı.

Gümüş fiyatları düşer mi, gümüşe yatırım yapılır mı araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla gümüş fiyatlarının düşmesini bekliyor.

#gümüş #altın #Dolar #ekonomi
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