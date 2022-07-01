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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam olasılıkları ve yeni maaşlar

Asgari ücrete ara zam yapılması için iki kez toplanan komisyon kararını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak. Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmişken; masadaki zam oranları ve buna göre değişecek olan yeni maaşlar gündeme geldi. İşte tüm olasılıklar.

EKONOMİ 01.07.2022, 11:36
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam olasılıkları ve yeni maaşlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam yapılması talimatı sonrası toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücretin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

TEMMUZ AYINDA ZAMLI MAAŞ ALINACAK

Belirlenen rakamı açıklaması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişken Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRETİN 6.391 LİRANIN ALTINDA KALMASINI İSTEMİYOR

Türk-İş yeni asgari ücretin net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 liraya ulaşıyor.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam olasılıkları ve yeni maaşlar

MASADAKİ FORMÜLLER

Mevcut asgari ücret tutarı olan 4.253 lira üzerine yüzde 10 zam yapılırsa yeni ücret 4.678 lira olacak. Eğer asgariye yüzde 30 oranında zam yapılırsa yeni asgari ücret tutarı 5.528 TL olacak. İşte farklı zam oranlarına göre olası asgari ücret zam tahminleri. Brüt asgari ücrete yüzde 35 artış yapılırsa yeni maaşlar, brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.

#Asgari Ücret Tespit Komisyonu #Yeni asgari ücret #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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