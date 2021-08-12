Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 486,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 485,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, cumhuriyet altını da 3.241 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.757 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, altının ons fiyatının dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmada aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirtti. Teknik açıdan 1.760 seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.