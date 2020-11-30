Yeni haftanın ilk rakamlar! Dolar, euro ve altın yükselişte

Piyasalar yeni haftaya hafif bir yükselişle başladı. Dolar 7,86 TL'den, Euro 9,41 TL'den, Sterlin 10,50 TL'den işlem görürken, gram altın 447,45, gümüş ise 5,60 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18 bin 594 dolardan alıcı buluyor.

Ons'u 1.769 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 443/447, çeyrek altın 718/733, Cumhuriyet altını ise 2.956/2.988 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.