Yeni haftanın ilk rakamlar! Dolar, euro ve altın yükselişte
Piyasalar yeni haftaya hafif bir yükselişle başladı. Dolar 7,86 TL'den, Euro 9,41 TL'den, Sterlin 10,50 TL'den işlem görürken, gram altın 447,45, gümüş ise 5,60 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18 bin 594 dolardan alıcı buluyor.
EKONOMİ 30.11.2020, 09:15 30.11.2020, 09:17
Piyasalar yeni haftaya hafif bir yükselişle başladı. Dolar 7,86 TL'den, Euro 9,41 TL'den, Sterlin 10,50 TL'den işlem görürken, gram altın 447,45, gümüş ise 5,60 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18 bin 594 dolardan alıcı buluyor.
Ons'u 1.769 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 443/447, çeyrek altın 718/733, Cumhuriyet altını ise 2.956/2.988 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
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Namaz Vakti 30 Kasım 2020
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:26
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Başakşehir
|10
|14
|8. Karagümrük
|9
|13
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Rizespor
|9
|12
|11. Malatyaspor
|9
|12
|12. Hatayspor
|7
|12
|13. Trabzonspor
|10
|12
|14. Göztepe
|8
|11
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|8
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|10
|17
|6. Wolverhampton
|10
|17
|7. Everton
|10
|16
|8. M. United
|9
|16
|9. Aston Villa
|8
|15
|10. Man City
|9
|15
|11. West Ham
|9
|14
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. West Bromwich
|10
|6
|18. Burnley
|9
|5
|19. Fulham
|9
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Valencia
|11
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7