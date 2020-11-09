Yeni harç ve cezalar belli oldu... 2021 yılında vergi, harç ve cezalar ne kadar olacak?

Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesinden sonra 2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak.

2021 yılında vergi, harç ve cezalar ne kadar olacak?

2021'DE TRAFİK CEZALARI

Yeni trafik cezalarına göre, emniyet kemeri kullanmamak 144 TL'ye çıkacak. Seyir halinde telefon kullanmanın cezası 288 liradan 314 liraya çıkacak. Hız sınırını cezaları da 652 ila 1340 lira arasında değişecek. Alkollü araç kullanmanın ise ilk sefer de cezası bin 340 TL, 3. Kez alkollü araç kullanılırsa ceza 2 bin 699 TL olacak. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezasıysa 2 bin 699 TL'ye çıkacak.

(Eski tutar - Yeni tutar)

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- Emniyet kemeri kullanmamak 132 TL - 144 TL

- Cep telefonu kullanmak 288 TL - 314 TL

- Kırmızı ışıkta geçmek 288 TL - 314 TL

- Hız sınırını aşmak(yüzde 50'den fazla) 1228 TL - 1340 TL

- Alkollü araç kullanmak (3. kez) 2474 TL - 2699 TL

- Ehliyetsiz araç kullanmak 2474 TL - 2699 TL

2021 OTOMOBİL VERGİLERİ

1-3 yaş 2020 2021

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1.300 altı: 964 TL 1052 TL

1.301-1.600: 1679 TL 1832 TL

1.601- 1.800: 2965 TL 3235 TL

1.801-2000: 4670 TL 5095 TL

Eğer 2021 yılında yüzde 9.11’lik oran aynen uygulanırsa motor silindir hacmi 1.300 silindir hacmindeki bir otomobilin vergisi 964 liradan bin 52 liraya, 1.301-1.600 silindir hacmindeki otomobiller için bin 679 liradan bin 832 liraya,1.601-1.800 silindir hacmindeki otomobiller için 2 bin 965 liradan 3 bin 235 liraya, 1.801-2.000 silindir hacmindeki otomobiller için de 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya çıkacak.

PASAPORT HARÇLARI 2021

2020 2021

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6 aylık 208.3 TL 227.2 TL

1 yıl 304.5 TL 332 TL

2 yıl 497 TL 542 TL

3 yıl 705.9 TL 770 TL

4+ yıl 994.8 TL BİN 85 TL

Buna göre 6 aylık pasaport harcı 208.3 liradan 227.2 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 304.5 liradan 332 liraya, 2 yıllık harç 497 liradan 542 liraya, 3 yıllık harç 706 liradan 770 liraya çıkacak. Defter bedeli de 160 liradan 174.5 liraya yükselecek.

Yurt dışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bin 838 liraya olarak uygulanan harç, 2021 yılı başından itibaren 2 bin 5 liraya yükselecek. Kapalı alanda sigara içmenin cezası 188 liradan 205 liraya yükselecek.